Calcio Foggia 1920, si blocca di nuovo la trattativa: la Pintus vuole 600mila euro netti (Di giovedì 6 agosto 2020) Una querelle che ha ormai assunto i contorni del grottesco. E ci sarebbe da ridere se in ballo non ci fosse il destino del Foggia. Ancora una volta i tifosi rossoneri sono costretti a vivere un'estate ... Leggi su foggiatoday

Nel gioco a incastri fra rinunce, bocciature, riammissioni e ripescaggi, il Foggia spera che si apra lo spiraglio giusto per il ritorno nel calcio professionistico. L’obiettivo del club rossonero è ap ...

Calcio Foggia / L'offerta di Felleca alla Pintus: 382 mila euro, firma dal notaio già il 10 agosto

Il presidente del Foggia Roberto Felleca ha diffuso la lettera che il suo legale, l'avvocato Edoardo Brillante, ha inviato a Maria Assunta Pintus per l'acquisizione del 50% della società che controlla ...

