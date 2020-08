Calabria, preso il boss latitante Domenico Bonavota (Di giovedì 6 agosto 2020) Quarantuno anni, è a capo di una delle più violente famiglie della 'ndrangheta del Vibonese. Condannato all'ergastolo per omicidio e inseguito da nuove accuse contestate nelle inchieste "Rinascita-Scott" e "Imponimento", nonostante la giovane età il boss da anni ormai gestisce... Leggi su repubblica

REGGIO CALABRIA - Lo hanno trovato nel suo feudo storico, a Sant'Onofrio, piccolo paesino del Vibonese da cui ha sempre pianificato estorsioni, intimidazioni, omicidi, affari e traffici. Dopo due anni ...

Reggio Calabria. La storia dimenticata del reggino Antonio Francesco Lascala, morto nella strage di Bologna

Sono trascorsi quarant’anni dalla strage di Bologna (2 agosto 1980, ore 10:25) dove si spensero bruscamente sogni, speranze, affetti familiari, progetti, stroncati da uno spaventoso fragore scaturito ...

