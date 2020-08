Caduta Fabio Jakobsen – Le scuse di Groenewegen: “sono senza parole, penso a lui costantemente” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’epilogo della prima tappa del Giro di Polonia è stato macchiato da una grave scorrettezza: Dylan Groenewegen ha stretto Fabio Jakobsen contro le transenne, provocandone la Caduta che lo ha fatto finire in coma. Attraverso Twitter Groenewegen ha espresso tutto il suo dispiacere per quanto accaduto, dicendosi in grande appresione per le condizioni del suo connazionale:”non riesco a trovare le parole per far capire a tutti quanto sto soffrendo per Fabio e per tutti gli altri che sono caduti. Al momento la salute di Fabio è la cosa più importante. Sto pensando a lui costantemente“.L'articolo Caduta Fabio Jakobsen – Le scuse di ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - Eurosport_IT : Dopo la paurosa caduta al Tour de Pologne, tutti i corridori coinvolti sono stati portati in ospedale. Il più grave… - SpazioCiclismo : Fabio Jakobsen viene tenuto in coma farmacologico, con il risveglio graduale previsto nella mattinata di venerdì… - SMSNEWSOFFICIAL : CICLISMO: Restano gravi ma stabili le condizioni di Fabio Jakobsen, il corridore della Deceuninck-Quick Step coinvo… - sfiorata82 : RT @ilpost: Il ciclista olandese Fabio Jakobsen è in gravi condizioni in seguito a una violenta caduta nel Giro di Polonia -