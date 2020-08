Bussola candidato sindaco di 'Nuovo Slancio per Ballabio' (Di giovedì 6 agosto 2020) Sarà l'attuale vicesindaco Giovanni Bruno Bussola, su proposta di Alessandra Consonni, il candidato sindaco di 'Nuovo Slancio per Ballabio' alle prossime elezioni comunali di settembre. Alessandra ... Leggi su leccotoday

Sarà Giovanni Bruno Bussola il candidato sindaco di “Nuovo Slancio per Ballabio” alle elezioni di settembre. Il primo cittadino in carica Alessandra Consonni ha dovuto uscire allo scoperto (sul giorna ...BALLABIO – Mancano (teoricamente) due settimane alla consegna delle liste per le elezioni amministrative a Ballabio, rinviate da maggio a settembre in considerazione dell’epidemia del Coronavirus – co ...