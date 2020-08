Bus per la scuola in Emilia-Romagna, è rebus: “Reggiamo solo se pieni all’80%” (Di giovedì 6 agosto 2020) BOLOGNA – Scatta l’allarme sul trasporto scolastico in vista della riapertura delle scuole a settembre. “Abbiamo trovato un punto di equilibrio in tutte le province, solo in quella di Modena si sta ancora lavorando per trovare soluzioni”, ha detto oggi in commissione l’assessore regionale all’Istruzione Paola Salomoni, che si dice però preoccupata “perché tutto regge solo se i mezzi possono viaggiare con l’80% della capienza dei passeggeri“. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Bus per Coronavirus, cambiano le regole sul distanziamento per treni, bus e metro. Ma il governo lascerà decidere le Regioni Il Secolo XIX Jesi, vignettista lascia in eredità due milioni per spostare la fontana della sua infanzia

Due milioni per spostare una fontana e riportarla dove l'avevano vista i suoi occhi di bambino, affascinati dall'obelisco dove l'acqua usciva a getti dalla bocca di otto leonesse e quattro tritoni. E' ...

Coronavirus: 17 nuovi positivi, nessun decesso

In Toscana sono 10.547 i casi di positività al Coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 12 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...

