Braid Anniversary Edition segna l'inatteso ritorno del capolavoro di Jonathan Blow (Di giovedì 6 agosto 2020) Decisamente a sorpresa e senza alcun preavviso di alcun tipo ci siamo imbattuti in nuovo trailer di un ritorno decisamente improbabile fino a pochi minuti fa: Braid è tornato.Ci troviamo di fronte in particolare a Braid Anniversary Edition, una nuovissima edizione del puzzle platform capolavoro sviluppato dall'iconico Jonathan Blow.Cosa dobbiamo aspettarci da questo ritorno? Per il momento sappiamo che moltissime zone sono state riviste, tutto il gioco è stato migliorato graficamente anche con nuove animazioni e inoltre è stato introdotto il commento degli sviluppatori più complesso e ampio mai realizzato.

