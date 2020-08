Bper, decise modifiche statuto: sistema proporzionale per elezione Cda (Di giovedì 6 agosto 2020) Modena, 6 ago.(Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca ha deliberato una serie di modifiche statutarie sul complessivo assetto di governance e, in particolare, sulle modalità di nomina dello stesso Cda. Infatti oggi lo statuto un numero fisso di 15 Amministratori eletti con un meccanismo 'maggioritario' che permette alla lista più votata di esprime da 12 a 14 membri del Cda, lasciandone da 1 a 3 alla seconda lista. Invece il nuovo progetto, che - si spiega - vuole "tener conto dell'evoluzione intervenuta nella struttura della compagine sociale" prevede un criterio di elezione del Consiglio di Amministrazione di natura proporzionale fondato sul metodo dei quozienti in base al quale nessuna lista può esprimere più di sette Consiglieri, con una soglia di ... Leggi su iltempo

