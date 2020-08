Borsa: As Roma in rialzo dopo cessione, titolo +3,7% (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - La As Roma passa al gruppo Friedkin e il titolo registra un deciso rialzo in Borsa. Le azioni avanzano del 3,7% a 0,579 euro. Il club giallorosso ha confermato questa mattina l'accordo tra l'azionista di maggioranza As Roma Spv e il Friedkin Group per la vendita. Si tratta di un'operazione da 591 mln di euro. Leggi su iltempo

