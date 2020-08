Boom incentivi auto: l’Italia riparte dall’elettrico (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel primo weekend di lancio dei nuovi incentivi sulle rottamazioni auto, sono già stati utilizzati 10 dei 50 milioni messi a disposizione nel Decreto Rilancio. Questa è davvero un’ottima notizia, che ci rende orgogliosi, perché significa che la strada intrapresa è giusta e che i cittadini apprezzano queste misure che stiamo portando avanti ormai da mesi. Da quando il MoVimento 5 Stelle è al Governo, infatti, ha preso il via una vera rivoluzione verde della mobilità: il nostro obiettivo è quello di ridurre le auto in circolazione e abbracciare una mobilità a basso impatto ambientale, favorendo l’utilizzo di bici e monopattini per brevi spostamenti cittadini e incentivando l’acquisto di veicoli elettrici, in linea con i programmi di sviluppo sostenibile a livello ... Leggi su ilblogdellestelle

