Boom dell'e-commerce: dal coronavirus ai codici sconto (Di giovedì 6 agosto 2020) (Milano, 6 agosto 2020) - Milano, 06.8.2020 - Il valore del commercio elettronico in Italia quest'anno è pari a 22 miliardi e 700 milioni di euro, vale a dire 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo scorso anno. A evidenziarlo sono i numeri forniti dall'Osservatorio ecommerce B2C del Politecnico di Milano e Netcomm. In particolare, sono i settori emergenti a mettere in evidenza i ritmi di crescita più alti: il 30% per l'home living e il 56% per il food grocery. Anche l'elettronica di consumo, che pure è un comparto maturo, dimostra di andare bene, con un rialzo del 18%. Il Boom del commercio elettronico In tutto il 2020, gli acquisti fatti tramite lo smartphone raggiungeranno un valore di 12 miliardi e 800 milioni di euro: considerando che nel 2019 ci si era fermati a 9 miliardi, si tratta di una crescita di oltre il ... Leggi su iltempo

davidegs : Italiani ottimisti, dopo il #lockdown leggerò di più! Boom dell'e-commerce e librerie fisiche in ripresa nelle ult… - Cucciolina96251 : RT @EdoardoMecca1: @juventibus @massimozampini @MomblanOfficial Boom boom mercato è già un cult dell'estate calcistica ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Boom dell Boom dell'e-commerce: dal coronavirus ai codici sconto Adnkronos Boom dell'e-commerce: dal coronavirus ai codici sconto

(Milano, 6 agosto 2020) - Milano, 06.8.2020 - Il valore del commercio elettronico in Italia quest’anno è pari a 22 miliardi e 700 milioni di euro, vale a dire 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto ...

Scuola, firmato protocollo per il rientro in sicurezza: su ingressi scaglionati decidono gli istituti. Dall’igienizzazione ai test – IL TESTO

Dalle modalità di ingresso e uscita alla fornitura di dispositivi di protezione ai docenti, dall’igienizzazione periodica degli spazi ai test sierologici (volontari per il personale e “periodici” per ...

(Milano, 6 agosto 2020) - Milano, 06.8.2020 - Il valore del commercio elettronico in Italia quest’anno è pari a 22 miliardi e 700 milioni di euro, vale a dire 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto ...Dalle modalità di ingresso e uscita alla fornitura di dispositivi di protezione ai docenti, dall’igienizzazione periodica degli spazi ai test sierologici (volontari per il personale e “periodici” per ...