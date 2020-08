Bonus Pos in arrivo con Decreto Agosto: fino a 5.000 euro di agevolazione (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra le misure previste con l’entrata in vigore del Decreto Agosto, anche quelle del Bonus pos. Agevolazioni fino a 5.000 euro Fonte foto: (Getty Images)Per quanto riguarda la totalità del Decreto Agosto che a breve andrà in vigore, come si è sentito a più riprese, starebbe per arrivare una conferma che sposterà gli investimenti da 2 a 3 miliardi di euro totali, per far ripartire il commercio in Italia. Tantissime, e davvero di tutte le tipologie, le misure pensate, persino un’ultima novità che riguarderà il mondo di calzature ed arredi. Tra le agevolazioni sul piatto del Governo, anche una nuovissima idea, il Bonus Pos. Tra le novità del ... Leggi su chenews

massimobitonci : Ho appena detto a @radioanchio che la politica dei #Bonus non funziona, neppure per incentivare i pagamenti elettro… - fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - Emma96444762 : RT @LaVeritaWeb: Lo sconto per chi paga con il pos affosserà i ristoranti. La soluzione è tagliare il cuneo. - Elisabe94838092 : RT @DannyDSC2: Come credere e accettare oscenità come i finti dati sul #COVID19 e la FINTA lotta all'evasione come scusa per la rimozione d… - 73luke73 : RT @massimobitonci: Ho appena detto a @radioanchio che la politica dei #Bonus non funziona, neppure per incentivare i pagamenti elettronici… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Pos Bonus Pos 2020: incentivi per le spese di ristorazione e abbigliamento Metropolitano.it Decreto Agosto: cos'è, quando esce, cosa prevede misure novità e bonus

La crisi da coronavirus è più forte di quanto ci si attendeva, le misure messe in campo sinora dal Governo necessitano di proroghe almeno fino alla fine dell’anno per far sì che l’economia torni a rip ...

"Il bonus ristorante va esteso a chi paga in contanti"

Modena, 6 agosto 2020 - Un bonus per chi utilizza il Pos al bar e al ristorante? Sarebbe uno stimolo importante per i consumi, ma non può bastare e non può essere limitato ai pagamenti elettronici. Pr ...

La crisi da coronavirus è più forte di quanto ci si attendeva, le misure messe in campo sinora dal Governo necessitano di proroghe almeno fino alla fine dell’anno per far sì che l’economia torni a rip ...Modena, 6 agosto 2020 - Un bonus per chi utilizza il Pos al bar e al ristorante? Sarebbe uno stimolo importante per i consumi, ma non può bastare e non può essere limitato ai pagamenti elettronici. Pr ...