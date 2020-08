Bonus pc e tablet da 500 euro, chi può richiederlo: come funziona (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo il Bonus vacanze un nuovo aiuto è in arrivo per le famiglie italiane. A partire da settembre, salvo imprevisti, i cittadini, che hanno i requisiti richiesti, potranno godere di un Bonus da 500 euro per l’acquisto di pc e tablet o per dotarsi di una connessione internet. A dare l’annuncio la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Non c’è ancora il testo ufficiale, ma la politica ha già fornito le linee guida, spiegando come si può beneficiarne. Il via libera è arrivato dalla Commissione europea, che ha dato l’ok ai voucher previsti dall’Italia per sostenere appunto i nuclei familiari più deboli. Bruxelles ha destinato al nostro ... Leggi su urbanpost

