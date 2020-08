Bonus pc da 500 euro: cos’è e chi potrà richiederlo (Di giovedì 6 agosto 2020) Bonus pc da 500 euro. I nuclei familiari che dispongono di un reddito inferiore a 20 mila euro avranno diritto a un Bonus che potrà arrivare a un massimo di 500 euro e potrà essere usato per acquistare un computer o un tablet, ma anche per installare la connessione Internet. Lo conferma la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, annunciando che la misura predisposta dal governo per colmare il divario digitale ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea. Parlando del Recovery Fund la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, conferma il via libera della Commissione europea ai voucher previsti dal governo per sostenere le famiglie in situazioni economiche di difficoltà, affinché possano comprare un tablet o un pc, oppure in ... Leggi su limemagazine.eu

