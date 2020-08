Bonus pc, come richiederlo e i requisiti (Di giovedì 6 agosto 2020) Arriva un nuovo Bonus, probabilmente da settembre, per l'acquisto di pc o tablet o per collegarsi alla rete Internet. Si tratta di un voucher di 500 euro per i nuclei con Isee al di sotto dei 20.000 euro. Non c'è ancora il testo ufficiale del provvedimento, ma la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, ha già reso note le linee guida del meccanismo e i requisiti per avere accesso al Bonus dopo che è arrivato il via libera della Commissione europea. Il provvedimento, in favore di fasce più deboli della popolazione, era appeso al placet di Bruxelles che ha dato il via libera a Roma per un pacchetto totale di 200 milioni da destinare ad aiuti ai nuclei a basso reddito, ancor più colpiti dalle drammatiche conseguenze dell'emergenza sanitaria e del lockdown. Spetta poi al governo ... Leggi su gqitalia

CarloStagnaro : Zero progetti, tanti coriandoli: sul @corriere, @dariodivico spiega come la proliferazione dei bonus sia dannosa. B… - pietrofrigo : RT @MarcoCantamessa: Sparano come nulla fosse bonus da 2-3 miliardi e discettano di come spendere 200 miliardi di fondi UE, e poi si vantan… - Me__medesimo : RT @MarcoCantamessa: Sparano come nulla fosse bonus da 2-3 miliardi e discettano di come spendere 200 miliardi di fondi UE, e poi si vantan… - stefano33542683 : RT @MarcoCantamessa: Sparano come nulla fosse bonus da 2-3 miliardi e discettano di come spendere 200 miliardi di fondi UE, e poi si vantan… - gpercia : RT @MarcoCantamessa: Sparano come nulla fosse bonus da 2-3 miliardi e discettano di come spendere 200 miliardi di fondi UE, e poi si vantan… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus come Bonus ristorante, come funziona La Legge per Tutti Enrico Camosci: vittorie di un atipico campione a metà tra preparazione e talento

Nel mio lungo girovagare all’estero, ho dedicato una piccola tappa della mia vita a quello scoglio situato a sud della Sicilia riconosciuto universalmente come “nazione di Malta”. Rispetto alla tempis ...

"Sconto a chi usa la carta? Meglio dimezzare le tasse"

I commercianti accolgono l’ipotesi allo studio del Governo con cauto interesse. "Ogni incentivo ‘fa brodo’, ma non è la soluzione ai nostri problemi" .

Nel mio lungo girovagare all’estero, ho dedicato una piccola tappa della mia vita a quello scoglio situato a sud della Sicilia riconosciuto universalmente come “nazione di Malta”. Rispetto alla tempis ...I commercianti accolgono l’ipotesi allo studio del Governo con cauto interesse. "Ogni incentivo ‘fa brodo’, ma non è la soluzione ai nostri problemi" .