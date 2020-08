Bonus pc 500 euro: come richiederlo, requisiti e quando arriva il voucher (Di giovedì 6 agosto 2020) È in arrivo un nuovo Bonus per i nuclei familiari caratterizzati da un basso reddito: si tratta del Bonus PC 500 euro che, come è intuibile dal nome, consiste in un incentivo economico (uno sconto) per l’acquisto di un pc o di un tablet, ma anche per una connessione interet. Il nuovo Bonus dovrebbe entrare in vigore a partire dal mese di settembre ed è stato annunciato dalla ministra per l’Innovazione Paola Pisano, che ha di recente illustrato in linea di massima anche i requisiti per richiedere e ottenere il voucher. Bonus PC 500 euro: requisiti richiesti, ecco a chi spetta Si tratta di un incentivo rivolto ai nuclei familiari più deboli economicamente e anche pe questo ... Leggi su termometropolitico

