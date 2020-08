Bonus mobili 2020: detrazione fiscale del 50%, quali sono i requisiti e come ottenerlo (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Governo ha deciso di rinnovare il Bonus mobili ed elettrodomestici anche per il 2020. Il Bonus fiscale da diritto ai cittadini che nel 2019 hanno acquistato mobili ed elettrodomestici di detrarre il 50% delle spese sostenute dalla dichiarazione dei redditi nel 730. Tutto diviso in 10 quote annuali per un valore massimo di 10.000 euro. Bonus mobili: quali acquisti vengono agevolati? Il Bonus mobili viene rilasciato ai cittadini che fanno acquisti per gli: arredi: cucine, librerie, armadi, letti, materassi, poltrone, divani e cosi viaelettrodomestici: frigoriferi, forno a microonde, lavastoviglie, lavatrici, piani di cottura purchè abbiano la classe energetica A o A+.Mentre i piccoli ... Leggi su quotidianpost

Il bonus mobili è riconosciuto per l'acquito di mobili ed elettrodomestici. Le uniche spese aggiuntive che possono essere considerate oltre al costo dei beni in sé sono quelle relative a trasporto e m ...

Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia. E' di 91 articoli la bozza del decreto di agosto che il governo dovrebbe varare entro la settimana. Nel pomeriggio il testo dovrebbe andare ...

