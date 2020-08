Bonus 515 euro al mese anche per gli anni 2014 2015 2016, a che punto siamo? (Di giovedì 6 agosto 2020) Ci arrivano molte richiese sul Bonus 515 euro al mese che riguarda coloro che hanno chiuso un’attività commerciale e possono accedere all’indennizzo commercianti che è parti a circa 515 euro lorde al mese fino al raggiungimento dell’età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia. Questo cosiddetto “Bonus 515 euro” dal 1° gennaio 2019 è diventato strutturale ma solo per coloro che hanno chiuso l’attività dal 2019 per poi estendere il diritto anche a coloro che hanno chiuso l’attività nel 2017 e 2018, anni in cui la proroga del indennizzo non era stata effettuata. Ed anche in questo caso il cammino burocratico è stato ... Leggi su notizieora

