Bonus 1000 euro professionisti in automatico (Di giovedì 6 agosto 2020) Per i professionisti iscritti alle casse private il Bonus 1000 euro di maggio arriverà in automatico senza richiesta. Gli importi andranno a tutte le partite IVA che hanno usufruito dei Bonus di marzo e aprile, mentre per chi non ha ricevuto i 600 euro previsti dal Cura Italia sarà possibile richiedere l’emolumento di maggio nel rispetto degli stessi vincoli reddituali già stabiliti dal ministero del Lavoro. Italia Oggi scrive che il decreto Agosto ha stabilito così: Come anticipato da ItaliaOggi del 3 agosto scorso, le regole attese dalle Casse private per poter erogare il Bonus di maggio non sono state inserite in un decreto interministeriale come previsto dal decreto Rilancio, ma ... Leggi su nextquotidiano

Per i professionisti iscritti alle casse private il bonus 1000 euro di maggio arriverà in automatico senza richiesta. Gli importi andranno a tutte le partite IVA che hanno usufruito dei bonus di marzo ...

Il bonus di maggio da mille euro ai liberi professionisti tarderà ad arrivare. E bisognerà attendere almeno metà mese visto che le modalità operative con cui gli Enti previdenziali dovranno erogare le ...

