Bonucci: “Sarà fondamentale l’energia, c’è voglia di ribaltare il risultato” (Di giovedì 6 agosto 2020) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, alla vigilia della gara in Champions League contro il Lione, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa: “In queste partite, ognuno con un piccolo gesto, possiamo fare la differenza, come singola e di squadra. Sarà fondamentale l’energia, sono sicuro che ci sarà grande entusiasmo e voglia. Dobbiamo guardare a noi, senza dare ascolto a quello che viene detto fuori. Stiamo bene, abbiamo ottenuto l’obiettivo principale dello scudetto e c’è grande voglia di giocare la gara di domani e ribaltare il risultato. Tifosi? Loro sono l’uomo in più e senza qualcosa viene meno. Adesso abbiamo avuto la fortuna di allenarci in questa settimana, cosa che non avveniva da tempo. Daremo il 100%”. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

