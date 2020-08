Bollettino oggi 6 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di giovedì 6 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 6 agosto. Continua l’attività di analisi della curva epidemiologica lungo tutto il territorio italiano attraverso il monitoraggio del Ministero della Salute che come di consueto, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, nel corso del pomeriggio ha pubblicato il Bollettino con i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 402 i nuovi casi di positività al Covid-19 rispetto ai 384 della giornata di ieri. I decessi sono 6 (ieri 10) mentre i guariti sono 347 (ieri 210). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 58.673, ieri ... Leggi su sportface

