Body positive: da Chiara Ferragni alle altre influencer che “normalizzano” il corpo su Instagram (Di giovedì 6 agosto 2020) Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite”, scrive una fan a Chiara Ferragni, in vacanza in Sardegna. La risposta arriva pronta in una Stories, con una seconda foto che mostra un’altra versione della posa di schiena della celebre influencer, con un cambio di inquadratura e luce: “Tutte abbiamo la cellulite, dipende solo dalla luce e dalla posizione“. Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Body positive Anche Melita Toniolo è Body Positive. In bikini commenta: «gli addominali li ho coperti con la pasta al sugo» Alphabet City L'ex diavolita Melita in bikini per body positivity: "Addominali coperti con pasta al sugo"

Continua la scia di influencer che si accodano al body positive, il movimento per combattere i canoni estetici non inclusivi. Dopo Aurora Ramazzotti, che ha mostrato il suo volto segnato dall'acne, ad ...

Costanza Caracciolo e il post gravidanza, le fan ringraziano: “Non mi fai sentire inadeguata”

"Siamo umane" così Costanza Caracciolo risponde a una fan che commentando una foto su Instagram la ringrazia per essere un modello reale di body positive, una donna che manda un messaggio ...

