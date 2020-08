BNL Gruppo BNP Paribas, positive loan da 15 milioni di euro a favore di Fileni (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Ottenuto da Fileni il sostegno finanziario di BNL Gruppo BNP Paribas, in partnership con Sace, necessario per per realizzare importanti investimenti produttivi che andranno a rafforzare ulteriormente la sostenibilità delle sue attività e la propria competitività in Italia e nel mondo. BNL ha, infatti, strutturato a favore dell’azienda marchigiana, leader nel settore delle carni avicole biologiche, un positive loan da 15 milioni di euro. Si tratta – spiega BNL in una nota – di un prestito dalla formula innovativa, garantito al 50% da Sace, “le cui condizioni economiche sono strutturate per diventare ancora più favorevoli al conseguimento di precisi obiettivi di ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Ottenuto da Fileni il sostegno finanziario di BNL Gruppo BNP Paribas, in partnership con Sace, necessario per per realizzare importanti investimenti produttivi che andranno a rafforzare ...

