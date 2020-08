Blocco licenziamento e scadenza contratto a termine: cosa succede? (Di giovedì 6 agosto 2020) Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato che ha un termine. La normativa italiana appone dei limiti all’utilizzo del contratto a termine limitandone la durata a non più di 24 mesi. cosa accade, oggi, con il Blocco dei licenziamenti ai contratti a termine in scadenza? Possono essere equiparati ad un licenziamento? contratto a termine e Blocco licenziamenti Attualmente, però, il Decreto Rilancio ha disposto la proroga obbligatoria dei contratti a termine in scadenza. La norma prevede che i contratti a tempo determinato debbano essere prorogati automaticamente ma solo ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Blocco #Licenziamento e scadenza contratto a termine: cosa succede? - smilypapiking : RT @lucianocapone: Molto interessante l'articolo di Tito Boeri su Repubblica contro l'estensione del divieto di licenziamento. Perché è un… - defra_andrea : RT @lucianocapone: Molto interessante l'articolo di Tito Boeri su Repubblica contro l'estensione del divieto di licenziamento. Perché è un… - FiorGiac : @Keynesblog Il blocco dei licenziamenti non tiene conto di alcune categorie (contratti a termine, collaborazioni ec… - andmas01 : RT @lucianocapone: Molto interessante l'articolo di Tito Boeri su Repubblica contro l'estensione del divieto di licenziamento. Perché è un… -