Benfica, preso Everton dal Gremio: il brasiliano era un obiettivo del Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra i tanti nomi che sono girati in quel di Napoli per il ruolo di ala offensiva, vi è stato anche quello di Everton, giovane brasiliano del Gremio. Il calciatore verde-oro è appena passato alle fila del Benfica per la cifra di 22 milioni di euro più 15% della futura rivendita. obiettivo sfumato quindi per … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Benfica preso Fluminense, è fatta per la cessione di Gilberto al Benfica. Alla Fiorentina andrà il 50% Fiorentina.it Lazio: offerto Cavani, ma Tare prende tempo

6 Entro breve dovrebbe arrivare la risposta definitiva per David Silva. Ieri, poi, è stato offerto Edinson Cavani, 33 anni, svincolato dal Psg. Così si legge sull’edizione odierna de Il Tempo . Ha mol ...

Calciomercato - Cavani proposto alla Lazio, Tare prende tempo

Il tentativo di assicurarsi il centravanti sudamericano è tutt'altro che agevole considerando che sembra vicino l'accordo col Benfica, ma il d. Igli Tare ci proverà comunque sino ...

