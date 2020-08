Beirut: un'italiana tra le vittime (Di giovedì 6 agosto 2020) La Farnesina conferma che tra le vittime delle esplosioni di Beirut, in Libano, ci sia anche una cittadina italiana di 92 anni. Almeno 10 connazionali sono rimasti feriti nell’incidente della zona portuale della capitale del Libano, fanno sapere dal Ministero degli Esteri, che sta monitorando la situazione in tempo reale a stretto contatto con l’ambasciata locale. La vittima italiana risponde al nome di Maria Pia Livadiotti ed era nata a Beirut, da genitori italiani, nel 1928. La donna era sposata con Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell'ambasciata italiana in Libano. Beirut, militare italiano ferito: "Boato fortissimo, indescrivibile". Si scava ancora tra le macerie Roberto Caldarulo, il ... Leggi su blogo

