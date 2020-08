Beirut, una nave piena di debiti ed esplosivo diretta in Mozambico (dove non arrivò mai): la storia del cargo con il nitrato d’ammonio (Di giovedì 6 agosto 2020) Un cargo sommerso dai debiti, impossibilitato per ragioni economiche a passare il canale di Suez per la consegna in Mozambico, con una ciurma appena sostituita dopo un ammutinamento e con un piccolo buco al lato che costringeva a pompare continuamente l’acqua fuori: la storia di Rhosus, la nave a cui venne sequestrato il carico di nitrato d’ammonio che ha cambiato per sempre la storia di Beirut, è complessa e per raccontarla si deve tornare indietro di sette anni. La catena di eventi che ha provocato la morte di oltre 150 persone ha inizio il 23 settembre del 2013. Quel giorno la nave Rhosus, battente bandiera della Moldavia e di proprietà di un uomo d’affari russo, Igor Grechushkin, residente a Cipro, ... Leggi su ilfattoquotidiano

