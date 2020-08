Beirut, una donna italiana tra le vittime dell’esplosione. Altri dieci connazionali feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) C’è anche una cittadina italiana tra le vittime dell’esplosione che martedì ha travolto la capitale del Libano, Beirut. Secondo fonti della Farnesina, si tratta di Maria Pia Livadiotti, nata a Beirut nel 1928 e moglie di Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell’ambasciata d’Italia in Libano. La donna, 92enne, è l’unica vittima italiana al momento, da quanto si apprende, mentre Altri dieci connazionali sono rimasti feriti nella deflagrazione, come confermano le fonti che stanno monitorando in tempo reale la situazione insieme all’ambasciata d’Italia a Beirut. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al decesso, se ... Leggi su ilfattoquotidiano

chetempochefa : La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella su… - Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - matteosalvinimi : Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo libanese, una preghiera per le vittime e p… - rickysamp69 : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, una cittadina italiana di 92 anni è morta nell'esplosione #ANSA - elisabettatrudy : RT @Mustapha1508: #Libano un’immagine che ha scosso la nostra umanità?????? Dopo l’esplosione, in un ospedale a #Beirut, un infermiera è corsa… -