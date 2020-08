Beirut, “un boato improvviso, fortissimo, eravamo smarriti”: il racconto del militare italiano ferito nell’esplosione (Di giovedì 6 agosto 2020) “Un boato fortissimo”, poi lo smarrimento, l’incredulità e subito la preoccupazione per la sorte dei propri compagni. A due giorni dall’esplosione che ha devastato Beirut, Roberto Caldarulo, il caporalmaggiore dell’Esercito rimasto lievemente ferito, ricostruisce quei momenti di due giorni fa, quando l’onda d’urto ha investito anche i militari italiani. “Ricordo un boato fortissimo, indescrivibile. Gli avvenimenti si succedevano molto velocemente, subito dopo l’esplosione c’è stato qualche attimo di smarrimento perché era del tutto imprevisto, ma ringraziando il Signore stiamo tutti bene”, ricorda Caldarulo. Subito dopo, la preoccupazione per i propri commilitoni: “Abbiamo fatto subito un ... Leggi su ilfattoquotidiano

chedisagio : Per dare un'idea di quanto è accaduto #Beirut #Beirut_Explosion - corradoformigli : #Beirut non è la capitale del #Libano. Beirut è un luogo che appartiene a tutti coloro che amano la libertà, il cor… - matteosalvinimi : Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo libanese, una preghiera per le vittime e p… - Snoopy16466 : Eccessivi come sempre, pur di fare un titolo: Forse che Beirut ha 15 abitanti ed è limitata alla sola zona del por… - alessandralat10 : RT @DPCgov: #6agosto Esplosione #Beirut Atterrato volo di @ItalianAirForce con squadre NBCR e esperti in verifiche di staticità di @Minist… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut “un Esplosione a Beirut, dal nitrato di ammonio al numero di vittime: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Corriere della Sera