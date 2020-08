Beirut, tra le vittime c’è una cittadina italiana di 92 anni. Una decina i connazionali rimasti lievemente feriti in seguito all’esplosione (Di giovedì 6 agosto 2020) Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell’esplosione di Beirut. Sono una decina, invece, i connazionali rimasti lievemente feriti. A confermarlo è la Farnesina che da ieri è in costante contatto con l’ambasciata d’Italia a Beirut. La donna, Maria Pia Livadiotti, nata a Beirut nel 1928 era la moglie di Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell’ambasciata d’Italia in Libano. L'articolo Beirut, tra le vittime c’è una cittadina italiana di 92 anni. Una decina i connazionali rimasti ... Leggi su lanotiziagiornale

