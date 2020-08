Beirut, perché la strage? Sei allarmi ignorati. «Arrestare i responsabili del porto» (Di giovedì 6 agosto 2020) Il day after di Beirut ha il volto di una città ufficialmente dichiarata disastrata dal governo libanese, con tre giorni di lutto e diversi ospedali distrutti dalla terribile esplosione di... Leggi su ilmessaggero

