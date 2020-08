Beirut, parla l’ex agente Cia: “C’era anche esplosivo militare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Robert Baer, agente con una lunga esperienza in Medio Oriente, ritiene che a esplodere a Beirut non è stato materiale fertilizzante. Baer sostiene che ci fossero munizioni militari e cariche esplosive nell’hangar saltato per aria. Le immagini che sono arrivate ieri da Beirut hanno lasciato il mondo senza parole. Una violenta esplosione in un hangar … L'articolo Beirut, parla l’ex agente Cia: “C’era anche esplosivo militare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : Esplosione Beirut, parla l'esperto. Emergerebbe una triste verità - ApotheosisVitae : RT @Ania_________: #UnaLanterna per #Beirut su #VentagliDiParole Lieve è il dolore che parla. Il grande dolore è muto. •?• Seneca #5ago… - Open_gol : «Non mi sono accorto subito di essere rimasto ferito», racconta in un video - Rossana86448038 : RT @ilfattoblog: 'I NOSTRI AMICI LIBICI' 'C’è da chiedersi se nel 2020 possiamo accontentarci di chi ricopre incarichi politici senza saper… - Mimmo2607 : RT @fanpage: Esplosione Beirut, parla l'esperto. Emergerebbe una triste verità -