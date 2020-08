Beirut, l’italiano sopravvissuto: “L’esplosione mi ha scaraventato al muro. Salvo grazie al seminterrato” (Di giovedì 6 agosto 2020) Libano, l’italiano a Beirut: “Salvo grazie al seminterrato” Stefano Baldini, 59 anni, agronomo di Prato, vive a Beirut da circa due anni. È un cooperante della Fondazione Giovanni Paolo II. E martedì 4 agosto è sopravvissuto alla violenta esplosione che si è verificata nella zona portuale della città, costata la vita ad almeno 135 persone. “Il seminterrato mi ha salvato la vita”, racconta a FirenzeToday. Il 59enne si trovava nel suo ufficio, “un seminterrato del convento francescano di San Giuseppe nel quartiere Geitawi, a 400 metri in linea d’aria dal luogo della deflagrazione. Il botto è stato terribile, spaventoso, come uno tsunami d’aria, ha divelto muri e spaccato vetri, finestre, infissi. Se non fossi stato ... Leggi su tpi

