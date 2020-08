Beirut, l’esplosione travolge la sposa durante il servizio di nozze. La scena ripresa dal fotografo (Di giovedì 6 agosto 2020) La sposa era arrivata in Libano dagli Stati Uniti per il suo matrimonio. L’esplosione al porto di Beirut è avvenuta proprio mentre stava realizzando il servizio fotografico delle sue nozze. L’obiettivo del fotografo ha ripreso la scena. Negli ultimi secondi si vede la donna che si mette al riparo L'articolo Beirut, l’esplosione travolge la sposa durante il servizio di nozze. La scena ripresa dal fotografo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

