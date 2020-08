Beirut, l'esplosione distrugge la sala parto, bimbo nasce sano e salvo grazie all'aiuto dei medici (Di giovedì 6 agosto 2020) Un bambino è nato nel pieno dell'esplosione di Beiru t. Mentre il mondo intorno a lui sembrava crollare e morire lui dava a tutti un messaggio di forza e di speranza, quello che la vita non si ferma ... Leggi su leggo

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - DPCgov : #6agosto Esplosione #Beirut Atterrato volo di @ItalianAirForce con squadre NBCR e esperti in verifiche di staticit… - FPugliaVE : RT @AntonellaNapoli: L’esplosione di martedì a #Beirut ha creato un cratere più grande di un campo di calcio. Basta questo dato per compren… - za1dharold : RT @hadidfeelingsx: smettete di commentare sotto il nuovo tweet di Harry cose inutili che non hanno nulla a che fare con l'esplosione a Bei… -