Beirut, l’esplosione avrà gravi conseguenze: dopo le sanzioni e l’isolamento, ora il Libano rischia la credibilità (Di giovedì 6 agosto 2020) L’incidente al porto di Beirut non può essere considerato in nessun modo un evento disastroso come ne accadono tanti. Questo per una serie di motivi ben precisi: innanzitutto per la gravità dei danni in termini di perdite di vite umane, ed economiche e in seconda battuta per le conseguenze che questo fatto produrrà. L’incidente è avvenuto in un momento molto particolare e delicato della vita del Libano. Il paese sta infatti attraversando una crisi molto forte. Il paese dei Cedri è economicamente in ginocchio, come conseguenza di una lunga politica caratterizzata da numerose sanzioni comminate da attori internazionali, in primis dagli Stati Uniti. In questo quadro sono state portate avanti anche una serie di azioni di intelligence che miravano a prosciugare ... Leggi su ilfattoquotidiano

