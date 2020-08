Beirut: le autorità sapevano dei pericoli da anni ma non hanno fatto nulla (Di giovedì 6 agosto 2020) Per ora si parla di 135 morti e 5mila feriti, ma è un bilancio destinato a peggiorare. L’esplosione di Beirut è stato un disastro di proporzioni mastodontiche ed ora le attenzioni di esperti ed autorità sono concentrate sul comprendere cosa possa aver causato un’incendio ed uno scoppio di tali proporzioni. Beirut, possibile atto doloso Non si scarta l’ipotesi di un atto doloso a Beirut dove, a quanto pare, le sostanze esplosive sostavano nel magazzino da parecchio tempo senza che nessuno facesse nulla. Fonti riportano che sono infatti spuntate carte che confermano che i responsabili portuali avevano più volte avvisato le autorità, palesando il rischio che comportava avere materiale così pericoloso tutto insieme, in un luogo tanto delicato. Nitrato ... Leggi su thesocialpost

