Beirut, la sposa travolta dall’esplosione durante le foto del matrimonio: il terribile video (Di giovedì 6 agosto 2020) In Libano dagli Stati Uniti proprio per il suo matrimonio, poi la catastrofe. Sta effettuando le foto di rito quando la terribile esplosione ha causato morte e distruzione nella città di Beirut. Beirut, sposa travolta dall’esplosione La sposa, che soltanto un attimo prima era bella e sorridente come non mai: poi un boato fortissimo ha … L'articolo Beirut, la sposa travolta dall’esplosione durante le foto del matrimonio: il terribile video Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #Beirut, la sposa investita dall'esplosione durante le foto di nozze - VIDEO #ANSA - blogsicilia : Beirut, sposa travolta dall'esplosione durante le foto delle nozze (VIDEO) - - zazoomblog : Beirut la sposa libanese travolta dall’esplosione. Il video - #Beirut #sposa #libanese #travolta - inbeyoncespeach : RT @itapress24: Era raggiante il sorriso della sposa che a #Beirut stava registrando un video per il lieto evento, poi la tragica esplosion… - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, la sposa investita dall'esplosione durante le foto di nozze - VIDEO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut sposa

11:34Beirut, sposa travolta dall’esplosione durante le foto delle nozze (VIDEO) 11:29Centomila euro per gli studenti siciliani fuori sede: intesa Banca Sant'Angelo-Ersu 11:24A Lampedusa ancora 780 mig ...“Mi sento così triste per quello che è successo ad altre persone, per quello che è successo al Libano. She’s seen in the video moments later being led away from the square. É diventato uno dei video s ...