Beirut, annuncio della Farnesina: “Un’italiana è morta nell’esplosione” (Di giovedì 6 agosto 2020) Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell’esplosione di Beirut. La conferma del decesso da fonti del Ministero degli Esteri. C’è anche una cittadina italiana di 92 anni tra le vittime dell’esplosione di Beirut. A confermare il decesso della donna (e il ferimento di almeno altre dieci persone) sono fonti della Farnesina che stanno … L'articolo Beirut, annuncio della Farnesina: “Un’italiana è morta nell’esplosione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Beirut annuncio Beirut, l’annuncio del ministro della Salute: “Aria irrespirabile” Inews24 Esplosione al porto di Beirut, 137 morti: anche una 92enne italiana, ospedali al collasso

Ultime notizie in diretta da Beirut. È salito a 137 il numero delle vittime causate dalla devastante esplosione avvenuta al porto della capitale del Libano: decine sono ancora le persone disperse

Libano: esplosioni Beirut, morta cittadina italo-libanese

Una cittadina italo-libanese di 92 anni e' deceduta in seguito alla duplice esplosione avvenuta martedi', 4 agosto, nel porto di Beirut. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Esplosioni Libano, Beirut ...

