Beirut, anche un’italiana tra le vittime delle esplosioni: “È una catastrofe, aiutare con ogni mezzo” [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 6 agosto 2020) C’è anche un’italiana tra i 137 morti delle esplosioni a Beirut, in Libano. Fonti della Farnesina comunicano che si tratta di una 92enne, mentre è di una decina il bilancio degli italiani feriti. Il bilancio dei feriti delle esplosioni che hanno raso al suolo la zona del porto nella capitale libanese è di 5.000, mentre è ancora provvisorio quello delle vittime. L’esplosione del 4 agosto ha fatto chiudere tre ospedali, mentre due sono parzialmente danneggiati con una perdita notevole di posti letto. Lo scrive l’Oms in un comunicato che annuncia l’arrivo nella capitale libanese di 20 tonnellate di aiuti. I pazienti feriti sono trasferiti in altri ospedali del paese, scrive ... Leggi su meteoweb.eu

