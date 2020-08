Beirut, 157 morti e 5mila feriti. Macron vola in Libano: “Aiutare la popolazione, ma poi riforme”. Proteste contro il governo: “Rivoluzione” (Di giovedì 6 agosto 2020) A due giorni dall’esplosione che ha dilaniato vaste aree di Beirut, si continua a scavare tra le macerie per individuare altri superstiti rimasti intrappolati, mentre nelle corsie degli ospedali al collasso si cerca di salvare la vita a chi ha riportato i danni più gravi. Il bilancio delle vittime continua a salire, con 157 morti accertati e oltre 5mila feriti, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalle autorità. Nel Paese è arrivato il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha promesso vicinanza e aiuto incondizionato alla popolazione, chiedendo però un nuovo patto tra le parti politiche che permetta l’avvio di riforme per far uscire il Libano dalla terribile crisi economica che lo affligge. Ma sulla possibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Beirut, 157 morti e 5mila feriti. Macron vola in Libano: “Aiutare la popolazione, ma poi riforme”. Proteste contro… - Noovyis : (Beirut, 157 morti e 5mila feriti. Macron vola in Libano: “Aiutare la popolazione, ma poi riforme”. Proteste contro… - fattoquotidiano : Beirut, 157 morti e 5mila feriti. Macron vola in Libano: “Aiutare la popolazione, ma poi riforme”. Proteste contro… - lastep440 : RT @AiseStampa: BEIRUT: ARRIVATI I PRIMI AIUTI ITALIANI - AiseStampa : BEIRUT: ARRIVATI I PRIMI AIUTI ITALIANI -