Beautiful, anticipazioni americane: gli AVANT (forse) torneranno (Di giovedì 6 agosto 2020) L’anno scorso, per la stagione televisiva americana, Brad Bell aveva più volte espresso l’intenzione di riportare a Beautiful gli AVANT, a cui ha sempre detto essere molto legato. Buone intenzioni che, tuttavia, non si sono mai concretizzate.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim resiste alle tentazioni di Nadja! E Franzi…Il clan, a dire il vero, nutre le simpatie di molti fan oltreoceano, in particolare tra il pubblico afroamericano, essendo stato di fatto il primo nucleo familiare di colore entrato a far parte delle vicende della soap. Trainati dal personaggio di Maya, gli AVANT si sono però dissolti pezzo dopo pezzo così come si erano “costruiti”. Nicole AVANT Forrester si era trasferita a Parigi al seguito del marito ... Leggi su tvsoap

