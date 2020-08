Beach Volley, il titolo nazionale del Campionato Italiano Assoluto si assegna a Caorle (Di giovedì 6 agosto 2020) La finale scudetto del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley in programma dal 27 al 30 di agosto avrà luogo a Caorle. Quello in Veneto sarà uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale soprattutto dopo aver vissuto una stagione minata dalla pandemia di Covid-19. La FIPAV aveva già espresso la delusione per la sospensione imposta dal governo, ma l’organizzazione di questo evento segnerà anche una ripartenza di valore simbolico. La realizzazione dell’evento, che comunque sarà subordinata all’approvazione governativa del protocollo presentato dalla FIPAV, sarà possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Caorle, della JBA e FIPAV Veneto. Si affronteranno le ... Leggi su sportface

marcofantasiatw : Forza! Sarà Caorle a ospitare la finale scudetto del Campionato Italiano Assoluto di beach volley in programma dal 27 al 30 di agosto. - sportface2016 : La finale scudetto del #CampionatoItalianoAssoluto di beach volley in programma dal 27 al 30 di agosto avrà luogo a… - Quella_affamata : Non è che se mi fate giocare a beach volley con gente che non conosco divento socievole - SkyTG24 : Ambra Angiolini gioca a beach volley con la figlia Jolanda: la foto su Instagram - natalia_prete : RT @Volleyball_it: Beach Volley: Si torna in campo. A Caorle si gioca per il tricolore 2x2 -