Bayer Leverkusen-Rangers oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) Bayer Leverkusen-Rangers sarà visibile oggi in tv, ecco il canale, l’orario di riferimento e le informazioni sulla diretta streaming del match. Tutto pronto alla BayArena per questa sfida di ritorno che riparte dall’1-3 ottenuto dai tedeschi all’andata sul campo degli scozzesi, dunque qualificazione pressoché blindata. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 6 agosto, diretta tv su Sky Sport Football e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

