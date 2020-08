Bayer Leverkusen-Rangers, le formazioni ufficiali (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni di Bayer Leverkusen e Rangers in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland. All. Bosz Rangers (4-3-2-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Aribo, Jack, Barker; Davis, Kent; Morelos. All. Gerrard Foto: Bayer Leverkusen twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

