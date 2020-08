Bayer Leverkusen, Bosz carica: «Possiamo vincere l’Europa League» (Di giovedì 6 agosto 2020) Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato delle possibilità di vincere l’Europa League da parte delle Aspirine Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha caricato la squadra in vista dell’impegno di questa sera contro il Rangers. Le Aspirine avevano vinto 3-1 il match d’andata. Le sue parole. EUROPA League – «Vedo che la mia squadra è in forma e non vedo l’ora che arrivi l’Europa League. La pausa è durata solo due settimane, la condizione non era completamente persa. L’atmosfera è buona perché abbiamo ancora la possibilità di vincere un titolo». RIVALE PIÙ TEMIBILE – ... Leggi su calcionews24

