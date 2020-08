Basilea-Eintracht Francoforte oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) Basilea-Eintracht Francoforte sarà visibile oggi in tv, ecco il canale, l’orario di riferimento e le informazioni sulla diretta streaming del match. Clamoroso lo 0-3 inflitto dagli svizzeri all’andata che rende questa sfida quasi un pro-forma, anche se i tedeschi proveranno a salvare la faccia e a riaprire ogni discorso. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di giovedì 6 agosto, diretta tv su Sky Sport 254 e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Obiettivo quarti per il Basilea

Sei sfide a eliminazione diretta contro formazioni di Bundesliga e altrettanti addii alle competizioni europee. Per il Basilea eliminare squadre tedesche nelle fasi finali di competizioni continentali ...

Cosa faranno stasera in tv sui principali canali Sky? Scopriamo qual è l'offerta proposta per tutti gli abbonati per la giornata di oggi 6 agosto 2020.

