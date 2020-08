Barcellona-Napoli, Maradona tiferà per gli azzurri (Di giovedì 6 agosto 2020) Hugo Maradona, il fratello dell’ex campione del Napoli Diego Armando Maradona è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni su Barcellona-Napoli «Diego tiferá Napoli sicuramente. Ha giocato in Spagna ma non ha bei ricordi del Barcellona. E lui si sente napoletano, parla solo del Napoli e di nessun’altra squadra. Quando sapemmo che si sarebbe trasferito a Napoli, in famiglia avemmo grande rispetto per la sua decisione. A Barcellona ebbe l’epatite, poi l’infortunio alla caviglia. Napoli fu una scelta di vita e fu la scelta giusta. Non mi piace guardare le partite senza pubblico ma il Napoli potrà ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague, le designazioni arbitrali: per #BarcellonaNapoli c'è #Cakir, l'arbitro della rimonta di Anfield - CioppaLeonardo : RT @Gazzetta_it: #Champions #Barcellona #Napoli, Insigne ci proverà fino all’ultimo. Ma quando calcia sente ancora dolore - Gazzetta_it : #Champions #Barcellona #Napoli, Insigne ci proverà fino all’ultimo. Ma quando calcia sente ancora dolore - napolista : #BarcellonaNapoli, #Maradona tiferà per gli azzurri Lo ha dichiarato Hugo Maradona, fratello di Diego a radio Kiss… -