Barcellona, Arthur proverà a risolvere in anticipo il suo contratto (Di giovedì 6 agosto 2020) Arthur Melo, come ormai noto, sarà un nuovo centrocampista della Juventus, ma al momento resta legato al Barcellona, club con cui i rapporti si sono notevolmente incrinati nelle ultime settimane. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, però, il brasiliano sarebbe atteso domani nella Ciudad Condal per incontrare la dirigenza blaugrana e provare a risolvere in anticipo il suo contratto. Dopo l’accordo tra Juventus e Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur, quest’ultimo si è rifiutato di giocare in Champions League, rischiando anche un provvedimento disciplinare; ora, però, vorrebbe trovare una soluzione amichevole, anche se non è da escludere un reintegro nel club catalano. Leggi su sportface

