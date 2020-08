Barcellona, acquistato il 19enne Gustavo Maia dal San Paolo: clausola da 300 milioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Il mercato del Barcellona si tinge nuovamente di verdeoro. Dopo aver prelevato anni fa Neymar dal Santos, chiudendo una delle migliori operazioni della propria storia, il Barça torna a pescare in Brasile e questa volta strappa il giovane talento 19enne Gustavo Maia al San Paolo. L’acquisto del cartellino, in realtà, non è poi così tanto dispendioso come fu in epoca Neymar poiché i blaugrana sborseranno soltanto 4,5 milioni di euro compresa l’opzione da un milione pagata in precedenza. Ma a certificare il valore del ragazzo ci pensa lo stesso club catalano che nella firma del contratto (fino al 2025) ha imposto una clausola rescissoria da ben 300 milioni di euro. Ad ogni modo Gustavo ... Leggi su sportface

Il mercato del Barcellona si tinge nuovamente di verdeoro. Dopo aver prelevato anni fa Neymar dal Santos, chiudendo una delle migliori operazioni della propria storia, il Barça torna a pescare in Bras ...

