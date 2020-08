Barça-Napoli, Totti a Manolas: “Purgali ancora Kostas” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Kostas Manolas, il 10 aprile del 2018, segnò allo stadio Olimpico il gol che eliminò il Barcellona dalla Champions. Il difensore del Napoli a 48 ore dal big match di Champiuons League contro Messi e compagni, in un’intervista concessa a ‘La Repubblica’, suona la carica e ricorda quel momento. Francesco Totti, nella sua visita a Castel Volturno, ha caricato il giocatore greco che ha svelato il retroscena: “Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci – ha dichiarato il calciatore azzurro –. Il vantaggio lo hanno loro: si riparte dall’1-1 del San Paolo. Ma non abbiamo dimenticato che all’andata meritavamo di vincere. Motivo in più per andare ... Leggi su anteprima24

